بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ينطلق فى السادسة مساء، حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتم تنظيمه على ملعب ستاد القاهرة الدولى . بث مباشر حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ومن المقرر أن يحي الحفل يحي فريق "شارموفرز " الشهير، الذى أجرى بروفات الافتتاح لبطولة خلال كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. لمشاهدة حفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة ، اضغط هنا

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