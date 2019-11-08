نشرة سوبر كورة.. قص شريط بطولة أفريقيا.. الأهلى والنجم فى رادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. تعرف على حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لفريق جولدي ونجم الزمالك الأسبق حقيقة الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انضمامه للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك فى أعقاب استقالته من تدريب جولدى فى الساعات الماضية. طبيب الأهلى يطمئن على إصابة حسين الشحات أجرى طبيب الأهلى اتصالاً بحسين الشحات وكذلك بطبيب المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب، بعد أن أجرى الشحات أشعة أثبتت إصابته بكدمة فى العضلة الأمامية. تامر مرسى يطمئن على التحضيرات لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة حرص تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على متابعة التحضيرات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى. طبيب المقاولون يعلن عودة طاهر محمد طاهر عقب استبعاده من المنتخب أعلن الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن عودة طاهر محمد طاهر، اليوم الجمعة، إلى النادى بعد مغادرة معسكر المنتخب للإصابة، حيث من المفترض أن يحدد الجهاز الطبى لذئاب الجبل حجم إصابة اللاعب. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مواجهة النجم الساحلي بدور الابطال Advertisements كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن النادي تلقي خطاباً رسمياً من النجم الساحلي التونسي، يخطرنا بأن مباراة الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري ستُقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الاهلي . عقب استدعائهما أمس الخميس للمنتخب، انتظم الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأولمبى بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى. نصر : 13 كاميرا لنقل فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 سنة قال المخرج الرياضى محمد نصر، إنه سيقوم بإخراج مبارتى المجموعة الأولى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التى ستجمع المنتخب الأولمبي المصرى ونظيره المالى فى الساعة السابعة مساء اليوم، بالاضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى تقام فى العاشرة مساء. الزمالك يرفض رحيل حمدى النقاز فى فترة الانتقالات الشتوية يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفض عروض رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن الأبيض من تعويض ظهيره الدولى حال الموافقة على العروض المقدمة إليه. صادق ومنسى ينتظمان فى معسكر الفراعنة الأوليمبى لامبارد أفضل مدرب فى الدورى الإنجليزى فى شهر أكتوبر الماضى حصد فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى، جائزة أفضل مدرب فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج" عن شهر أكتوبر الماضي. محمد صلاح: الفوز على مانشستر سيتى ليس معناه التتويج بالبريميرليج كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول فى تصريحات صحفية انجليزية، أن مباراة مانشستر سيتي المحدد لها بعد غد الاحد بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، صعبة جدا ومهمة فى مشوار الريدز. النصر ينهى أزمة "حمد الله" فى مطار الملك خالد بالتصالح أنهي مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، أزمة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مهاجم العالمي، مع موظفة الجمارك السعودية فى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

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