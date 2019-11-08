فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور الاهلى والزمالك بالتوافد على مدرجات ستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر الاولمبى أمام مالى فى أفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى يسبقها حفل أفتتاح . وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى. وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى. يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

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