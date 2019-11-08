شكرا لقرائتكم خبر عن نقل افتتاح بطولة الأمم ومباراة مصر ومالي بكاميرات "طائرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم فريق اخراج افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة كاميرتين طائرة، وسيتم استخدامهما ايضا في نقل مباراة مصر ومالي في افتتاح البطولة.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

و بدأ توافد الجماهير على استاد القاهرة الدولى لحضور افتتاح البطولة و مباراة المنتخب الاولمبي المصرى ونظيره المالى التى تنطلق فى السابعة مساءً.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

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وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.