سوبر كورة يكشف موقف مجلس الزمالك من أزمة "المدربين" بعد أحداث المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة"، موقف مجلس إدارة الزمالك من أحداث قطاع الناشئين بـ النادى الأبيض الذى شهدها مقر قلعة ميت عقبة، عقب مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن مجلس إدارة النادى يرغب فى معرفة كافة أحداث الأمر وتفاصيل ما حدث لإصدار قراراً فى المسألة التى علق عليها مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك حول وقوع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين بالقعلة البيضاء من عدمه قائلاً: "هنتخانق إزاى؟.. ما حدث لم يكن خناقة كل ما الأمر أنه نقاش بشأن العمل بعد مباراة وإذا كنا نريد أن نطلق عليه شىء فهو لا يرتقى سوى لمشادة ولو وصفنا الأمر كما يُقال كرويًا شدة ملعب لصالح العمل ولم يحدث شىء".

وتابع مدحت عبد الهادى لـ"الخليج 365" إنه لم تقع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين مثلما يتم التداول فى الساعات الأخيرة بعدما انتشرت أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.

وقال عبد الهادى: "أنا أعمل نائباً لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر"، فيما تدور الأنباء عن وقوع أزمة بين سيد حنفي المدير الفني لفريق 2004 وتامر عبدالحميد وأيمن عبدالعزيز.

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