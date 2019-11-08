سوبر كورة يكشف موقف مجلس الزمالك من أزمة "المدربين" بعد أحداث المقاصة

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وتابع مدحت عبد الهادى لـ"الخليج 365" إنه لم تقع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين مثلما يتم التداول فى الساعات الأخيرة بعدما انتشرت أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.
وقال عبد الهادى: "أنا أعمل نائباً لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر"، فيما تدور الأنباء عن وقوع أزمة بين سيد حنفي المدير الفني لفريق 2004 وتامر عبدالحميد وأيمن عبدالعزيز.
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