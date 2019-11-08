شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالأهلي تعتمد التقرير السنوي قبل عمومية 22 و23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي إجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وذلك للأتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة .

جاء فى الإجتماع أيضًا مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه على الجمعية العمومية فى إجتماعها السنوي المحدد له يومي 22 ، 23 نوفمبر الجاري وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها اللجنة لتطوير القطاع وتدعيمه فى بداية الموسم .

كما ناقشت اللجنة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين التقرير ربع السنوي عن سير العمل فى القطاع على أن يتم استكماله فى الجلسة القادمة وطرحت لجنة التخطيط التعاقد مع إحدي المؤسسات المتخصصة فى مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية.

شهد الإجتماع أيضًا الأطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريق الشباب والأكاديمية من خلال عدة تقارير فنية وإدارية وطلبت اللجنة من خالد بيبو مدير عام الأكاديمية تقديم إقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية على أن يتم مناقشتها فى الإجتماع المقبل.