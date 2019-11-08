وصول أحمد أحمد إلى ستاد القاهرة لحضور افتتاح أمم إفريقيا

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " إلى تستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة افتتاح أمم أفريقيا . أفريقيا . وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي في السابعة مساءً . سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي في السابعة مساءً . ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات إلي أولمبياد طوكيو 2020 .

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