منتخب جنوب أفريقيا يتفقد استاد السلام قبل مواجهة زامبيا

خاض منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي جولة تفقدية داخل ملعب استاد السلام، الذي سيحتضن مواجهته أمام زامبيا في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويستعد المنتخب الجنوب إفريقي لمواجهة

نظيره الزامبي مساء غد السبت على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من البطولة الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على النزول إلى أرض

الملعب وتفقد الأرضية، للتعرف على نوعية النجيل وكذلك ابعاد الملعب، والأجواء داخل العشب الأخضر لاستاد السلام.

وأشاد الجهاز الفني للمنتخب الجنوب إفريقي واللاعبون باستاد السلام وأرضية الملعب، وحرصوا على التقاط بعض الصور داخل الملعب، قبل الرحيل لخوض المران الأخير قبل لقاء الغد الهام.