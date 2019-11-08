زمالك 2001 يهزم سموحة 3 - 2 في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بالنادي مواليد ٢٠٠١ علي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي، بالجولة الثانية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين . علي ملعب النادي، بالجولة الثانية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين . احرز الأهداف رضا محمد واحمد عيد ومصطفي طارق مصطفي.

ويقود الفريق أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي، وايمن الطويل مدربا للحراس ، ومحمود مغاوري اداريا للفريق.

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