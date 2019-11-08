لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تعتمد التقرير السنوي

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وذلك للأتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

جاء فى الإجتماع أيضًا مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه على الجمعية العمومية فى إجتماعها السنوي المحدد له يومي 22

، 23 نوفمبر الجاري وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها اللجنة لتطوير القطاع وتدعيمه فى بداية الموسم . كما ناقشت اللجنة مع الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين التقرير ربع السنوي عن سير العمل فى القطاع على أن يتم استكماله فى الجلسة القادمة . وطرحت لجنة التخطيط التعاقد مع إحدي المؤسسات المتخصصة فى مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية.

شهد الإجتماع أيضًا الأطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريق الشباب والأكاديمية من خلال عدة تقارير فنية وإدارية . وطلبت اللجنة من الكابتن خالد بيبو مدير عام الأكاديمية تقديم إقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية على أن يتم مناقشتها فى الإجتماع المقبل.