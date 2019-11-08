الأهلي يستقبل بعثة النادي الدولي للإعلام الرياضي

استقبل خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والعميد محمد مرجان مدير عام النادي وخالد مرسي مدير فرع النادي بالجزيرة نيابة عن مجلس ادارة النادي الاهلي ومعهم الاعلامي احمد شوبير عددا كبيرا من أعضاء النادي الدولي للاعلام الرياضي برئاسة الاعلامي البحريني محمد قاسم خلال زيارتهم للنادي

الاهلي بالجزيرة.

اصطحب شوبير نخبة من الاعلاميين العرب المتواجدين في مصر للمشاركة في الملتقي الثاني للاعلام العربي الذي يختتم أعماله غدا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في جولة داخل النادي الاهلي لزيارة منشآته، حيث

قام الجميع بالتقاط الصور التذكارية مع تمثال صالح سليم ودولاب بطولات الاهلي وداخل ستاد التتش وصالة عبد الله الفيصل المغطاة والنصب التذكاري وأبدو سعادتهم بما شاهدوه مؤكدين ان ذلك يعكس تاريخ النادي العريق.

وتسلم محمد قاسم درع الاهلي وشعار النادي من خالد مرسي مدير فرع النادي بالجزيرة في نهاية الجولة.

ويعد شوبير نائبا لرئيس النادي الدولي للاعلام الرياضي عن قارة افريقيا.