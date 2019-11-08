تقام غدا السبت في الثالثة إلا ربع، 14 مباراه لمجموعتين القاهره والجيزه دورى القسم الثالث للاسبوع السادس لمجموعة القاهره بواقع 7 لقاءات ، فى حين حصول فريق التأمين ع الراحه لهذا الأسبوع، والاسبوع الخامس لمجموعة الجيزة. فريق التأمين ع الراحه لهذا الأسبوع، والاسبوع الخامس لمجموعة الجيزة. والمباريات ع النحو التالي: مجموعة القاهرة ____________ الشرطه / البلاستيك بهتيم / المرج الشمس / الماظه السكه الحديد/ العبور سراي القبه / بنها م. ش. بطا / الأميريه شباب طوخ / الغابه مباراة التأمين مؤجلة Advertisements مجموعة الجيزة ____________ بشتيل / جولدي البدرشين / الدخان ش الصف / حلوان العام العياط / الإتصالات الصيد / چينيس المعادى / ابو النمرس القومي / 6 أكتوبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات القسم الثالث لمجموعة القاهرة والجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.