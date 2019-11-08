اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي بجائزة لاعب شهر أكتوبر. وتفوق فاردي علي منافسيه الثلاثي ويليان لاعب تشيلسي وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وجاك جريليش لاعب أستون فيلا وغيرهم. لاعب أستون فيلا وغيرهم. وجاء فوز اللاعب بالجائزة نتيجة تألقه خلال الشهر حيث سجل فاردي 4 أهداف في 3 مباريات في شهر أكتوبر جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف. شهر أكتوبر جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف. وتوج بيها الاعب من قبل في ثلاثة مرات خلال مشواره وكانت خلال موسم 2015-2016 الذي نجح خلاله ليستر سيتي في تحقيق المعجزة والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيمي فاردي لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.