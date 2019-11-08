جمباز سموحة يحقق نتائج متميزة في البطولة الدولية بالغردقة

حقق فريق نادي سموحة لجمباز الأيروبيك نتائج متميز بقيادة المدير الفني الدكتور ريم الدسوقي وجهازها المعاون المتميز خلال إشتراك الفريق في بطولة الفراعنة الدولية والتي أقيمت بالغردقة. نتائج اليوم الأول: شارك النادي بعدد 7 فرق خماسى مرحله تحت 11سنة حصل 4 منهم على المركز الأول والميداليه الذهبيه و3 على المركز الثاني والميدالية الفضية. وجاءت قائمة النجمات الذهبية والمركز الأول لتضم: رحمة سامح و جودي أسامة وملك محمد مصطفى وسلمى وسام ورقية حاتم وريتال علي وحنين محمود الوجيه وزينة عماد ودانية عبد الرحمن وفريدة احمد عبد المنعم وحلا مدحت وتالية سامر وملك أحمد عبد المنعم ونيرة نادر وجودي محمد كامل واية علي محمد وجميلة محمد سمير وخديجة تامر وجادا احمد وجيه. بينما جاء سجل النجمات الفضية والمركز الثاني ليضم: بيسان اسلام ولينة محمد حاتم ويارا محمد فتحي وسارة محمود وحلا محمد عبد الله وكريمه عصام ونور احمد عبد القادر ومريم ابراهيم وكرمه احمد مصطفى وليلة ياسر وجيداء وليد وكارفن زكريا وفريدة محمد حمدي وكنزي وليد وتسنيم رجا. كما فاز بالميداليه الذهبية والمركز الأول ثلاثى مرحله الدرجه الثانيه: النجمات جودي علاء وهنا احمد فتحى وجنى محمد السيد. وفي مرحله تحت 14 سنه شارك النادي بعدد 2 فريق ثلاثى فاز الأول بالمركز الأول والميداليه الذهبيه وضم النجمات: هنا إبراهيم ولوجين علاء وآلاء محمد خميس. بينما فاز الفريق الثاني بالمركز الثاني والميداليه الفضيه وضم النجمات: لوجين هيثم وجودى محمد سعد وجنى وائل. وضم النجمات: لوجين هيثم وجودى محمد سعد وجنى وائل. تحت القيادة الفنية للدكتور ريم الدسوقى المدير الفنى والمدربين لبنى نعيم ويارا حسن ومروان احمد وعمر عادل ومحمد عيسى ومحمد خالد عبد الماجد وأسماء حامد ومحمد البطش وايمان ريحان ولبنى نعيم وخالد هشام ومحمد مدحت وروان أحمد ودنيا سيد وسندس سمير ومحمد مدحت ومحمد خالد محمد والإداريين رشا عبد التواب ومحي الدين السيد. كما حصد لاعبى نادى سموحه والمشاركين فى البطوله بإسم المنتخب المصري النجمة مى احمد سعد والنجم خالد هشام المركز الأول والميداليه الذهبيه فى بطوله ثلاثى مرحله الدرجه الأولى بقيادة المدرب أحمد حمزه. نتائج اليوم الثانى: حصد ثلاثى مرحله تحت 11سنة النجمات حلا علاء ويارا ياسر وسجا ماجد المركز الأول والميداليه الذهبيه. Advertisements وحصد الثلاثى الذي يضم النجمات ليلى عمرو ولمار احمد فؤاد ونور حسام الدين المركز الثاني والميداليه الفضيه. وحصدت النجمة لوجين علاء بسيونى المركز الأول والميداليه الذهبيه فى بطوله الفردى آنسات مرحله تحت 14 سنه كما حصدت النجمة هنا إبراهيم المركز الثالث والميداليه البرونزية وحصدت النجمة يارا عاطف المركز الرابع ومشاركة متميزة للنجمات سما ساهر وجنى حسن وساندى مجدى وهيا عمرو وجنى احمد جابر. كما حصد النجم نير وائل المركز الأول والميداليه الذهبيه فى بطوله الفردى رجال مرحله تحت 14 سنه وحصد النجم عبد الرحمن عصام المركز الرابع. وحصد النجم عمر أشرف مرحله الدرجه الأولى المركز الثاني والميداليه الفضيه فى بطوله الفردى رجال والنجم يوسف خالد لاعب الدرجه التانيه المركز الثالث والميداليه البرونزية ومشاركة متميزة لنجمات ونجوم الدرجه الأولى مى احمد سعد وسيف الدين بدوى وتقى محمد سليم ولوجينا احمد ومشاركه متميزة لنجمات الدرجه الثانيه هنا أشرف وشيرين طارق وجودى علاء ويمنى محمد على وفجر احمد. تحت القيادة الفنية للدكتور ريم الدسوقى المدير الفنى والمدربين كريم خليفه وساره عثمان ولبنى نعيم وخالد هشام ومحمد مدحت وروان أحمد ومحمد البطش وبسنت عبد الرحمن ويارا صديق والإداريين رشا عبد التواب ومحي الدين السيد. نتائج اليوم الثالث: حصد النجوم عمر أشرف وتقى محمد سليم المركز الثاني والميداليه الفضيه فى بطوله الزوجى مرحله الدرجه الأولى والنجوم مى احمد سعد وخالد هشام المركز الثالث والميداليه البرونزية. وحصد خماسى مرحله الدرجه الثانيه الذي يضم النجمات: جودى علاء وهنا محمد فتحى وجنى محمد السيد وشيرين محمد طارق وفجر احمد محمد المركز الأول والميداليه الذهبيه. وفى منافسات الخماسي مرحله تحت 14 سنه حصدت النجمات: هنا إبراهيم ويارا عاطف ولوجين علاء والاء محمد خميس وهيا عمرو المركز الأول والميداليه الذهبية. وحصدت النجمات: نانسى وليد وجودى محمد سعد ولوجين هيثم وجنا وائل وسما ساهر المركز الثالث والميداليه البرونزية. وحصدت النجمات: لينه وسام ورماج سعيد وهنا محمد زناتى وفرح عصام وسلمى طارق المركز الرابع. تحت القيادة الفنية للدكتور ريم الدسوقى المدير الفنى والمدربين أحمد حمزه وروان طارق ومحمد صلاح الدين ولبنى نعيم وخالد هشام ومحمد مدحت وروان احمد ومحمد البطش وبسنت عبدالرحمن والإداريين محى الدين زاهر ورشا عبد التواب.

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