الأهلي يدرس التعاقد مع طبيب نفسي

تدرس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع طبيب نفسي واخصائي تغذية من أجل فرق قطاع الناشئين وأكاديمية النادي، بهدف تأسيس الجيل الجديد بأحدث الطرق العلمية.

وجاءت هذه الخطوة المثيرة للاهتمام، بناء على طلب رسمي من رئيس لجنة التخطيط الجديد في النادي الأهلي “محسن صالح” الذي تسلم هذه المهمة الأسبوع الماضي خلفًا لأسطورة الأهلي في الستينيات “طه إسماعيل”.

وعقد رئيس الأهلي “محمود الخطيب” اجتماعًا مطولاً مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الموسم الحالي.

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وكان ناقش الخطيب فكرة الطبيب النفسي واخصائي التغذية مع محسن صالح قبل عرض المشروع على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع السنوي المحدد له يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها اللجنة لتطوير قطاع الناشئين وتدعيمه في بداية الموسم.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي “لجنة التخطيط تحدثت مع الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، وناقشت معه التقرير بع السنوي عن سير العمل في القطاع، على أن يتم استكمال الاجتماع في الجلسة القادمة”.

وأضاف الموقع “طرحت لجنة التخطيط فكرة التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية، وشهد الاجتماع كذلك الاطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريق الشباب والأكاديمية من خلال عدة تقارير فنية وإدارية، وطلبت اللجنة من مدير عام الأكاديمية (خالد بيبو) تقديم اقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية على أن يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل”.