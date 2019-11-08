أهداف مباراة الشباب السعودي وشباب الأردن في البطولة العربية

يستضيف ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية “عمان” مباراة إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال) بين الشباب السعودي وشباب الأردن.

المباراة المنقولة على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، تنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق الشهير فارس عوض.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز صعب للشباب السعودي بهدف أحرزه حسن معاذ فلاته يوم 28 أكتوبر الماضي، عندما أقيم اللقاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب السعودي.

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ويسعى فريق الشباب السعودي لمصالحة أنصاره في هذه المباراة بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها أمام نادي التعاون في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 1/3.

وضاعت على الشباب السعودي فرصة للاقتراب من الهلال متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ20 بسبب الخسارة من التعاون، ليتراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة.

إليكم أهداف مباراة الشباب السعودي وشباب الأردن اليوم

بعد قليل..