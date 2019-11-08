أهداف مصر ومالي فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة

ينتظر عشاق كرة القدم فى مصر وفى قارة افريقيا مباراة منتخب مصر ومنتخب مالي فى إفتتاح بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة 2019-2020, والمقامة فى مصر بداية من 8 نوفمبر الي 22 من نفس الشهر, والمؤهلة الي دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2020, والمقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة 8 نوفمبر فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ويلعب الفراعنة فى المجموعة الأولى التي تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.
وسوف يلتقي منتخب الكامبرون منتخب غانا بعد مباراة الإفتتاح لحساب المجموعة الأولي على ملعب القاهرة الدولي.
وتبدأ غداً السبت مواجهات المجموعة الثانية فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة بلقاء منتخب نيجيريا ومنتخب ساحل العاج على ملعب استاد السلام, ويليه فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة لقاء منتخب جنوب افريقيا وزامبيا على نفس الملعب.
إليكم أهداف مصر ومالي اليوم:
بعد قليل….
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