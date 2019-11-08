رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد أمام إيبار.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد أمام إيبار.. زيدان يستبعد 8 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة الملكي لمواجهة إيبار يوم غد السبت في الدوري.

وفجر زيدان مفاجأة باستبعاد 8 لاعبين من القائمة وهم مارسيلو، اودريوزولا، ناتشو، خاميس، جاريث بيل، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، أسينسيو فيما قرر استدعاء إبراهيم دياز بعد استبعاده من المباريات الماضية.

وجاءت القائمة الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس، رودريجو جوس