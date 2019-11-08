رياضة | الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة أمام مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة أمام مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوافد الجماهير المصرية علي ستاد القاهرة الدولى لحضور مباراة إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 تحت 23 عام المؤهلة للأولمبياد المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانيه طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب اليوم عندما يواجه منتخب مالي، ضمن مباريات الجولة الأولى اليوم في تمام السابعه مساءا علي ستاد القاهرة.

وتتواجد الجماهير في ستاد القاهرة من قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة، وهناك تسهيلات كبيرة لدخول الملعب من أجل حضتر المباراة الإفتتاحيه اليوم، ومشاهدة مباراتى مصر ومالي وغانا والكاميرون.

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ويحيي حفل الإفتتاح فرقة شارموفرز والمطربة نسمة محجوب، في تمام السادسة مساءا قبل اللقاء بساعه كاملة.

وكانت مصر قد نظمت بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو الماضي علي 6 ملاعب والأن تنظم كأس الأمم للشباب علي ملعبي القاهرة والسلام بتواجد 8 منتخبات وهم مصر ومالى وغانا والكاميرون ونيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وإختتم أمس منتخب مصر مرانه الإستعدادى لمواجهة مالي علي ملعب بتروسبورت فى حالة حيدة لكل اللاعبين عدا الثنائي المستبعد وهم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومحمود مرعي مدافع وادى دجلة وتقرر ضم الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق للإنضمام للفراعنة قبل إنطلاق البطولة.