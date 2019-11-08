رياضة | مواجهات هامة اللقيس وناصر الفكرية والوليدية وأسمنت أسيوط بالقسم الثالث بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات هامة اللقيس وناصر الفكرية والوليدية وأسمنت أسيوط بالقسم الثالث بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت في الساعة الثانية والنصف، عصراً، منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق أسمنت أسيوط، ضيفا على فريق أبوتيج، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب أسمنت أسيوط.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق مركز شباب القيس، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو بمحافظة الوادي الجديد.

وفي المباراة الرابعة، يستقبل فريق نادي ملوي فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفى المباراة الخامسة يلتقي فريق ناصر الفكرية، ضيفه القوصية، في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصرالفكرية بمدينه أبوقرقاص.

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كما يواجه فريق الوليدية ضيفه فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الوليدية.

وجاءت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة علي النحو التالي:

- نادي ملوي × مركز شباب الخارجة

- الهنداو × مركز شباب ناصر ملوي

- ناصر الفكرية × القوصية

- مركز شباب سمالوط × مركز شباب القيس

- الوليدية × بني مزار

- أسمنت أسيوط × أبوتيج

ترتيب المجموعة الثالثة :

1- نادي ملوي 8 نقاط

2- ناصر الفكرية 7نقاط

3- ابوتيج 6 نقاط

4- القوصية 6 نقاط

5- مركز شباب ناصر ملوي 6 نقاط

6- مركز شباب سمالوط 6 نقاط

7- مركز شباب القيس 6 نقاط

8- الهنداو 5 نقاط

9- الوليدية 4 نقاط

10- بني مزار 4 نقاط

11- أسمنت أسيوط 3 نقاط

12- مركز شباب الخارجة نقطتان