رياضة | الزمالك يكشف حقيقة "خناقة" قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة "خناقة" قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدحت عبد الهادي نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك تفاصيل ما حدث في الساعات الماضية وحقيقة المشادة داخل قطاع الناشئين.



وترددت أنباء قوية عن وقوع مشادة بين بعض مدربي قطاع الناشئين بنادي الزمالك.



وأكد أن ما حدث مجرد نقاش فقط، نافيًا حدوث "خناقة"، وشدد على أن الأمر مجرد نرفزة ملعب فقط ولم تتطور لأكثر من ذلك.



وشدد مدحت عبد الهادى عن عدم حدوث اي مشاجرة بين مدربى قطاع الناشئين مثلما اثير مؤخرا من أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات. وشدد مدحت عبد الهادى عن عدم حدوث اي مشاجرة بين مدربى قطاع الناشئين مثلما اثير مؤخرا من أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات. وقال مدحت عبد الهادى: "أنا أعمل نائبًا لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر". Advertisements وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 من الشهر الجاري الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.



في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

