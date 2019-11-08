رياضة | لوشيسكو: لا أخشى مواجهة أوراوا.. وهذا موقف كنو من اللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوشيسكو: لا أخشى مواجهة أوراوا.. وهذا موقف كنو من اللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة فريقه المنتظرة أمام ضيفه أوراوا ريد الياباني، غدا السبت،

على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نلعب باسم السعودية في مباراة غد أمام أوراوا، لذا متشوقون للمواجهة ومتسلحين بالثقه، وننتظر دعم الجماهير".

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وتابع: "عندي ثقة كبيرة في فريقي ولا أخشى شئ في هذا اللقاء".

وبالحديث عن موقف لاعب الهلال محمد كنو من المشاركة في مواجهة أوراوا قال: "سأحدد غذا سواء سأدفع بكنو أساسيا أم لا، اللاعب دخل التدريبات الجماعية للفريق، لكني أؤمن أن الهلال مجموعة واحدة ولا يعتمد على لاعب".

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وأوراوا ريد على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

