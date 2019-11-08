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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يرد على منتقديه .. ويحذر من تكرار سيناريو الموسم الماضي والان مع التفاصيل
الجمعة 8 نوفمبر 2019
صلاح
ذكر النجم الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يهتم بالإنتقادات الموجهة إليه هذا الموسم، بعد أن سجل 5 أهداف فقط في البرمييرليج منذ بداية الموسم.
وصرح صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "لا أهتم بالإنتقادات، ما يهمني فقط هو تحقيق الفوز وإحراز الأهداف".
وتابع: "أنا أفعل ما يطلب مني، أركز في المباريات فقط ولا أهتم بما يردده الناس، ذلك يسبب ضغوطات كثيرة".
وأكمل: "مباراة السيتي غير حاسمة في حال فوزنا بها، المشوار ما زال طويلاً".
وأضاف: " لانريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، كنا متقدمين بفارق 7 نقاط، وثلاث مباريات كانت كافية لخسارة اللقب".
ويلتقي ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد رود الأحد القادم.
ويتصدر الريدز ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، مقابل 25 نقطة لملاحقه مانشستر سيتي.
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