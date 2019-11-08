شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أرسنال على أعتاب الدوري الألماني والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 تشاكا يبدو وأن قائد نادي أرسنال الإنجليزي السابق والدولي السويسري "جرانيت تشاكا" بات قاب قوسين أو أدني للرحيل عن صفوف الجانرز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

Advertisements ويعيش تشاكا أوقاتاً صعبة داخل جدران ملعب "الإمارات" بعد أن تم سحب شارة قيادة الفريق منه وإستبعاده خلال آخر مبارتين للفريق أمام ولفرهامبتون وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، عقب أزمته الشهيرة أثناء تبديله خلال مباراة فريقه ضد كرستال بالاس. وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن تشاكا يفضل العودة مرة أخرى للدوري الألماني في ظل إهتمام العديد من أندية البوندزليجا بضمه. كما أفدات صحيفة "تايمز" البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد ستقدم بطل إستعارة اللاعب من الجانرز حتى نهاية الموسم. ويلتقي أرسنال مع مضيفه ليستر سيتي غداً السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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