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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة إسبانيا لمباراتي مالطا ورومانيا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل
الجمعة 8 نوفمبر 2019
للمنتخب الإسباني
أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق لمباراتي مالطة ورومانيا في 15 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات يورو 2020.
وشهدت القائمة غياب كلاً من من جوردي ألبا، ظهير أيسر برشلونة وداني سيبايوس، لاعب وسط أرسنال بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا، كيبا، باو لوبيز.
خط الدفاع: جايا، كارفاخال، خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، راؤول ألبيول، باو توريس، خوان برانت، إينيجو مارتينيز.
خط الوسط: ساؤول، كازورلا، بوسكيتس، تياجو، رودريجو، فابيان رويز.
خط الهجوم: باكو ألكاسير، داني أولمو، موراتا، جيرارد مورينو، رودريجو مورينو، أميكيل أويارزابال.
يذكر أن منتخب اللاروخا قد تأهل بصورة رسمية في الجولة الماضية إلى نهائيات اليورو.
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