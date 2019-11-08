لهذ السبب .. لاتمر الطائرات فوق منزل ميسي

الجمعة 8 نوفمبر 2019

ميسي

يقع منزل النجم الكبير "ليونيل ميسي" نجم نادي برشلونة الإسباني في بلدة "جافا" التي تبعد 25 كليومتر عن مدينة برشلونة.

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ويتمتع البلدة بموقع خاص بين المحميات الطبيعية مثل حديقة "جراف" وساحل بالقرب من منطقة "دلتا إيبرو".

ونظراً لهده الطبيعة الخاصة، فإن الطائرات لا يمكنها العبور فوق منزل ميسي، حتى لا تشكل خطراً على الحياة البرية في هذه المنطقة.

وذكر "خافيير سانشيز" رئيس إحدى شركات الطيران في إسبانيا أن الطائرات لا تعبر فوق منزل ميسي في واقعة غريبة، وحدث أن تم سو فهم التصريحات من قبل وسائل الإعلام أن منع مرور الطائرات يحدث بأمر من ميسي.