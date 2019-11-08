شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 نورتيش سيتي يشهد اليوم الجمعة، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية والقارية، أبرزها لقاء منتخب مصر الأولمبي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ومباراة واحدة في كل دوري.

مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة مصر ومالي، الساعة 19:00 وتذاع عبر قناة "تايم سبورت" و "bein sports hd 10". الكاميرون وغانا، الساعة 22:00 وتذاع عبر "bein sports hd 10". موعد مباريات الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي وواتفورد، الساعة 22:00 وتنقل على "bein sports hd 2". مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال سوسيداد وليجانيس، الساعة 22:00 وتذاع عبر "bein sports hd 3". مواعيد مباريات الدوري الإيطالي ساسولو وبولونيا، الساعة 21:45 وتنقل على "bein sports hd 4". Advertisements مواعيد مباريات الدوري الألماني كولن وهوفنهايم، الساعة 21:30 وتذاع عبر "bein sports hd 5". مواعيد مباريات الدوري الفرنسي نيس وبوردو. الساعة 21:45 وتنقل على "bein sports hd 6". مواعيد مباريات كأس محمد السادس شباب الأردن والشباب، الساعة 17:30. القودة الجوية ومولودية الجزائر، الساعة 15:00. مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الاتحاد والرياض، الساعة 19:00 وتنقل على "ksa sports". العربي والباطن، الساعة 17:00 وتذاع عبر "ksa sports". النهضة والأخدود، الساعة 16:35 وتنقل على "ksa sports". العين والسد 14:45، الساعة وتذاع عبر "ksa sports".

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