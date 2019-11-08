شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يوافق على إضافة «منسي» و«صادق» لقائمة المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الجمعة، موافقته على إجراء 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب أفريقيا، وفقًا لقواعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.

وذكر الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي، أنه وافق على تسجيل ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلاً من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب أفريقيا بسبب الإصابة في الكاحل.

ومن منتخب كوت ديفوار خرج فاكون إيسو بايو وانضم بابا تراوري، ومن منتخب غانا خرج روبابا كوامينا مينساه وانضم عيسى عباس.