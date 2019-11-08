شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتمسك بالبقاء في معسكر المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، الذي خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة، بالبقاء في المعسكر.

ويأتي تمسك المهاجم الشاب بالبقاء في المعسكر بالرغم من حالة الحزن الشديد التي انتابته بعد خروجه من القائمة، وذلك للشد من أزر زملائه في البطولة.

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وقال طاهر: «نحن جميعا جنود في خدمة مصر، وتعاهدنا على أن أي ١١ لاعبا سنكون جميعا خلفهم».

وأشاد طاهر بالروح الموجودة بين الجميع، وهو ما دفعه للمطالبة بالاستمرار داخل المعسكر موجها الشكر للجهاز الفني بعد الموافقه على طلبه.

ولاقى قرار طاهر ترحيبا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظرا لما يعكسه من روح عالية داخل المعسكر بين اللاعبين.

وكان الجهاز الفني يعول حتي اللحظة الأخيرة على اللاعب الذي يعتبر من الأعمدة الاساسية، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف خلال معسكر العين السخنة، لكن الآشعة الأخيرة أثبتت صعوبة لحاقه بمباريات الدور الأول فكان قرار الجهاز الفني والطبي بالاستبدال.