شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو: التفاصيل الصغيرة ستحسم اللقب.. ومدرب أوراوا: انتظرونا غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفض مدرب الهلال لوشيسكو الحديث عن أي أخطاء أو هفوات وقع بها الفريق في المباريات الماضية، مشدداً على أنهم حالياً في صدارة ترتيب فريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأمامهم نهائي صعب ومهم في دوري أبطال آسيا، ولا مجال للحديث إلا عن النهائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الروماني عصر اليوم (الجمعة) للحديث عن آخر تحضيرات فريقه للنهائي الآسيوي المرتقب، وقال: نسعد بوصولنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وسنخوض غداً الشوط الأول من المواجهة أمام أوراوا على أن يكون الشوط الثاني في اليابان بعد أسبوعين.

واعتبر لوشيسكو أن التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم اللقب بين الهلال وأوراوا، مشيراً إلى أن فريقه وصل إلى الجاهزية الفنية والبدنية اللازمة قبل المواجهة.

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وتطرق مدرب الهلال إلى الوضع البدني للاعبه محمد كنو، إذ أكد أنه تجاوز الإصابة الأخيرة وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية، وسيتحدد لاحقاً قرار مشاركته في اللقاء من عدمها.

واختتم لوشيسكو حديثه بالتأكيد على أن تحقيق اللقب الآسيوي هو هدف لكل الأندية السعودية، وقال: منذ اللحظة الأولى لوصولي إلى الرياض بعد توقيعي مع الهلال وأنا أسمع من الجماهير عبارة «آسيا - آسيا» ونأمل أن نحقق هدفهم ونُسعدهم.

بدوره، أكد مدرب أوراوا الياباني تسويوشي أوتسوكي أن فريقه جاهز تماماً لمباراة غد (السبت)، وقال: سنلعب خارج أرضنا ولكننا جاهزون تماماً لمواجهة الهلال، وسنسعى للحفاظ على شباكنا نظيفة ومن ثم البحث عن التسجيل وتحقيق اللقب في المواجهة القادمة في اليابان.

وأكد أوتسوكي غياب حارسه الأساسي عن المواجهة، مشيراً إلى أن الحارس البديل يملك مقومات فنية مميزة «ونثق به تماماً وبقدرته على الحفاظ على شباكنا نظيفة».

وعن مدى إمكانية تأثرهم بالخسائر الأخيرة وترتيبهم في الدوري الياباني أو التنقل الطويل إلى الرياض، اكتفى مدرب أوراوا بالتأكيد على أن كافة المتابعين سيشاهدون غداً مدى تأثر الفريق بكافة تلك الأمور من عدمه.