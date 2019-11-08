شكرا لقرائتكم ما الذي تغير في الهلال وأوراوا بعد مواجهتهما الأخيرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفصل 714 يوما بين اللقاء الأخير للهلال وأوراوا ريد دايموندز عندما حين تواجها في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 والذي انتهى بفوز الفريق الياباني بلقبه الثاني في البطولة.

وتغيرت عدة أشياء في هذه المدة، أولها تغيير المدربين اللذين شهدا النهائي الأول، فبدلا من الأرجنتيني رامون دياز سيتواجد الروماني رازفان لوتشيسكو وهو ثاني روماني يدرب الهلال في النهائي بعد ريجيكامب، أما الطرف الثاني فيدربه الآن تسويوشي أوتسوكي بدلا من تاكافومي هوري.

واستغنى الفريقان عن مدربيهما بعد النهائي، إذ رحل دياز في نهاية فبراير أما الفريق الياباني فطرد هوري في أبريل حين ساءت نتائج الفريق.

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وتقاعد ياسر القحطاني، قائد الهلال في اللقاء الثاني، كما رحل زميله أسامة هوساوي، وأصبح عبدالله الزوري قائدا لنادي الوحدة وعاد عبدالملك الخيبري إلى الشباب فيما اختفى مختار فلاتة، ويلعب والأوروغوياني ميليسي في الوحدة الإماراتي.

ويعد البرازيلي إدواردو أبرز من بقي من الهلاليين الذين ظهروا في النهائي الأخير، والذي أخرجته الإصابة من المباراة الأولى ولم يلعب الثانية، وسلمان الفرج، وقائد الفريق محمد الشلهوب وهو الوحيد من لاعبي الأزرق الحاليين ممن توج بلقب قاري.

وفي أوراوا غادر البرازيلي رافائيل سيلفا صاحب الفضل في الفوز أمام الهلال وتحقيق اللقب الآسيوي، ويلعب الآن في فريق وو هان زال الصيني، وعلق السلوفيني زلاتان ليوبيانكيتش حذاءه، أما أبرز من بقي من فريق 2017، فهم الحارس شوساكو نيشيكاوا الذي سيغيب عن ذهاب النهائي، والمهاجم شينزو كوروكي المنافس على لقب هداف البطولة الآسيوية والمدافع البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.

الهلال سيستضيف أوراوا في مباراة الذهاب على ملعبه في الرياض وهذه المرة سيلعبها في ملعب جامعة الملك سعود بدلا من استاد الملك فهد الذي احتضن النهائي السابق أما ملعب أوراوا فسيكون استاد سايتاما 2002.