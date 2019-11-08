نهائي آسيا.. على غرار سيناريو المدريديين أو ليفربول وميلان

شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم والجديد عدة مباريات نهائية بين نفس الفريقين في أكثر من مناسبة، إذ واجه ريال مدريد الإسباني في أول نسخة بعام 1956 نادي ريمس الفرنسي وفاز عليه بأربعة أهدف مقابل ثلاثة، وفي عام 1959 عاد النادي الملكي ليفوز في النهائي على الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.

وتواجه ميلان وأياكس مرتين في النهائي، فاز الفريق الهولندي في عام 1995 بهدف دون رد بعد خسارته عام 1969بنتيجة أربعة أهداف لواحد في النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو. وفي عام 2018 تمكن ريال مدريد من الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن "الريدز" أطاح بالنادي الملكي في عام 1981 بهدف دون رد. وتمكن ليفربول في 2005 من الفوز على ميلان بنهائي إسطنبول بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف، وبعدها بعامين الفريق الإيطالي وفاز بذات الأذنين في نهائي أثينا.

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وتكررت مواجهات أخرى في دوري أبطال أوروبا، فريال مدريد واجه يوفنتوس في مناسبتين، الأولى في عام 1998 والثانية في 2017، انتهت المبارتين بفوز الإسبان، كما لعب الريال مرتين مع جاره أتلتيكو في عامي 2014 و2016 شهدت أيضا انتصار الريال. وواجه برشلونة الإسباني نادي مانشستر يونايتد في عامي 2009 و2011، ليو ميسي وزملاؤه خرجوا فائزين في كلتا المباراتين.

وفي إفريقيا تواجه الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي في عامي 2005 و2007، وشهد النهائي الأول شهد انتصار الفريق المصري، وفي المباراة الثانية بينهما تمكن النجم من رفع اللقب. وواجه الأهلي نادي الترجي في النهائي مرتين، خسر الفريق التونسي في 2012 وانتصر في 2018، وتواجه الترجي في مناسبتين مع الوداد المغربي وفي كل مرة يكون اللقب من نصيب التونسيين.

وفي في أميركا الجنوبية، تواجه سانتوس البرازيلي وبينارول الأوروغواياني في عامي 1962 و2011 وفي كل مرة خرج الفريق البرازيلي فائزا، وتمكن بوكا جونيورز الأرجنتيني في عام 2003 من الانتقام من سانتوس وكسب اللقب بعدما خسر أمامه في عام 1963.