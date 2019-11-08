شكرا لقرائتكم تركي العواد: تعصب مشجعي الأندية المنافسة أمر طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف تركي العواد، حارس مرمى الهلال السابق، أن تشجيع أندية من دول أخرى أمام نادٍ محلي يعد أمراً طبيعياً في كرة القدم، كون هذه المناوشات تزيد من جمالية المنافسة.
وقال العواد في حديثه لـ"في المرمى": هي ليست سيئة، ومنتشرة في جميع أنحاء العالم بين مشجعي الأندية المتنافسة، لأنه من الطبيعي عدم رغبة المشجعين بفوز المنافس ببطولات.
وأضاف العواد: يفتخر ليفربول بأنه الأفضل في إنجلترا خارجياً بينما الحال هي العكس بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي يتزعم البطولات في إنجلترا.
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