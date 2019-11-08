فوز سادس تواليا لسلتيكس ولينارد ينقذ كليبرز









اسماء السيد - حقق بوسطن سلتيكس فوزه السادس تواليا عندما تغلب على مضيفه تشارلوت هورنتس 108-87، فيما أنقذ كاوهي لينارد فريقه لوس أنجليس كليبرز من السقوط على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب بوسطن سلتيكس بقوة منذ بداية المباراة عندما حسم الربع الأول بفارق 10 نقاط (30-20)، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من صاحب الأرض في الربع الثاني فخسره بفارق نقطة واحدة (22-23)، لكنه عاد للتفوق في الربعين الأخيرين 33-24 و23-20 على التوالي.

وكان جايسون تاتوم أفضل مسجل في صفوف سلتيكس والمباراة برصيد 23 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف غوردون هايوورد 20 نقطة مع 10 متابعات، فيما سجل كيمبا ووكر 14 نقطة في سلة فريقه السابق الذي تركه هذا الصيف بعد ثمانية مواسم للانضمام الى صفوف سلتيكس، مع ست تمريرات حاسمة.

وحظي ووكر بتكريم من ناديه السابق وجماهيره بملعب "سبيكتروم سنتر" أمام 18487 متفرجا حيث تم بث شريط فيديو لافضل لحظاته مع الفريق الذي أصبح هدافه التاريخي في آذار/مارس 2018.

وعلق ووكر على حفاوة الاستقبال التي خصصتها له الجماهير التي صفقت له طويلا "إنها ليلة مدهشة"، مضيفا "كنت أعرف أنه سيكون هناك شريط فيديو ولكني لم أكن أعرف ما يمكن توقعه".

وتابع "تأثرت كثيرا. حاولت التحكم في مشاعري وقلت لنفسي لن أبكي ولكني لم أتمكن من التحكم بها".

وانضم ووكر إلى سلتيكس هذا الصيف بعدما قرر هورنتس الذي يملكه أسطورة الدوري الأميركي مايكل جوردان، عدم منحه عقدا لمدة خمسة أعوام مقابل 221 مليون دولار.

وواصل بوسطن سلتيكس سلسلة انتصاراته منذ سقوطه في المباراة الأولى هذا الموسم أمام مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وأضاف تشارلوت إلى قائمة ضحاياه بعد تورونتو رابتورز ونيويورك نيكس (مرتان) وميلووكي باكس وكليفلاند كافالييرز.

في المقابل، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لتشارلوت هورنتس عند ثلاثة ومني بخسارته الرابعة في ثماني مباريات هذا الموسم.

وكان مايلز بريدجز افضل مسجل في صفوفه برصيد 18 نقطة مع 10 متابعات.

- لينارد ينقذ كليبرز -

وقاد النجم كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز إلى استعادة التوازن بالفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 107-101 بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة على ملعب "ستيبلز سنتر" وأمام 19068 متفرجا.

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وساهم لينارد بشكل كبير في فوز فريقه خصوصا في الربع الأخير الذي شهد انتفاضة قوية لصاحب الضيافة بتسجيله 37 نقطة نصفها تقريبا (18) كانت من نصيب لينارد مقابل 25 نقطة للضيوف.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحسم كليبرز ربعيها الأولين لصعوبة 26-22 و21-18، قبل أن يعود بورتلاند بقوة في الربع الثالث ويحسمه في صالحه بفارق 13 نقطة (36-23) ليتقدم في نهايته 76-70، لكن لينارد أخرج كل ما في جعبته في الربع الأخير ومنح التقدم لأصحاب الأرض 94-93 قبل دقيقتين و40 ثانية من نهاية المباراة، ثم ختمها باربع رميات حرة متتالية ليؤمن الفوز الـ900 للمدرب دوك ريفرز في مسيرته التدريبية.

وعلق لينارد على الفوز قائلا "عندما وجدنا أنفسنا تحت الضغط، لم نستسلم، وواصلنا اندفاعنا (نحو سلة بورتلاند)".

وهو الفوز السادس لكليبرز في تسع مباريات هذا الموسم والأول بعد خسارته أمام ضيفه ميلووكي باكس 124-129 في مباراة غاب عنها لينارد بعدما قرر مدربه دوك ريفرز عدم اشراكه بسبب اصابة في الركبة ما حرم الجماهير من مبارزة ثنائية مع نجم ميلووكي وافضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتينوكونمبو.

يذكر ان رابطة الدوري تمنع الاندية من اراحة لاعبيها في مباراة منقولة تلفزيونيا في كامل البلاد، وهي خطوة تعرّضها لغرامة تبلغ 100 ألف دولار اميركي.

ووافقت رابطة الدوري على أسباب غياب لينارد الأربعاء، لكنها غرمته الخميس 50 ألف دولار بسبب تصريحات مسؤوليه وخصوصا مدربه ريفرز بشأن الإصابة.

وأعلنت اللجنة التأديبية للرابطة إن "الدوري الاميركي للمحترفين غرَّم كليبرز 50 ألف دولار بسبب تصريحاته، بينها تصريحات مدربه دوك ريفرز، والتي لم تكن منسقة مع حالة لينارد".

وكان ريفرز صرح عقب مواجهة باكس أن "كواهي في حالة جيدة جدا، وليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن حالته الصحية" في سعيه إلى طمأنة الجماهير، مضيفا "نريده أن يستمر في الشعور بالتحسن".

وبدا لينارد في حالة جيدة عقب الفوز على بورتلاند، وقال "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد فزنا في مباراة كرة السلة فقط".

وبرز الثنائي داميان ليلارد وسي جاي ماكولوم في صفوف بورتلاند بتسجيل كل منهما لـ22 نقطة مع ست متابعات ومثلها تمريرات حاسمة للأول، وسبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة للثاني، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب الفريق الخسارة الثالثة تواليا والخامسة في ثماني مباريات.

وبدوره استعاد كل من سان أنتونيو سبيرز وميامي هيت توازنه، الأول بفوزه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 121-112 بفضل 39 نقطة للاماركوس ألدريدج، والثاني على مضيفه فينيكس صنز 124-108 بفضل 34 نقطة لجيمي باتلر.

وحقق سبيرز فوزه الخامس في ثماني مباريات والأول بعد خسارتين متتاليتين امام لوس انجليس ليكرز واتلانتا هوكس، وسيخوض قمة السبت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس.

من جهته، حقق ميامي هيت فوزه السادس في ثماني مباريات وعوض خسارته امام دنفر ناغتس الأربعاء.