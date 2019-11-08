شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور حفل افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عملية توافد الجماهير على استاد القاهرة الدولى لحضور افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومباراة المنتخب الاولمبي المصرى ونظيره المالى التى تنطلق فى السابعة مساءً.

من جهته أكد اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد فتح أبوابه للجماهير فى الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الخامسة و40 دقيقة مساءً، ويحيى الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.

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يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.



الجماهير في مباراة مصر ومالي



جماهير المنتخب الاولمبي 1



جماهير المنتخب الاولمبي