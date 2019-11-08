شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يدعم المنتخب الاولمبي قبل مواجهة مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى والمنتخب الوطني، على دعم فراعنة المنتخب الاولمبي قبل المواجهة المرتقبة أمام مالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر بدءا من اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب حجازي عبر حسابه على موقع تويتر: كل التوفيق للمنتخب الأولمبي اليوم وتكون بداية تحقيق إنجاز فى طوكيو 2020.



احمد حجازي

ويدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.