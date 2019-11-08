شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتمسك بالبقاء فى معسكر المنتخب الاولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الاولمبي الذى خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة بالبقاء فى معسكر الفراعنة، حيث ستنطلق البطولة بداية من اليوم الجمعة بمواجهة مصر ومالى فى الافتتاح على ستاد القاهرة الدولى.

ويأتى تمسك المهاجم الشاب بالبقاء فى معسكر المنتخب الوطنى بالرغم من حالة الحزن الشديد التى انتابته بعد خروجه من القائمة، للشد من أزر زملائه فى البطولة وقال طاهر: "نحن جميعا جنود فى خدمة مصر، وتعاهدنا على أن أى 11 لاعبا سنكون جميعا خلفهم".

وأشاد طاهر بالروح الموجودة بين الجميع، وهو ما دفعه للمطالبة بالاستمرار داخل المعسكر موجها الشكر للجهاز الفنى بعد الموافقه على طلبه ولاقى قرار طاهر ترحيبا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب، نظرا لما يعكسه من روح عالية داخل المعسكر بين اللاعبين.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاولمبي يعول حتي اللحظة الأخيرة على اللاعب الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف خلال معسكر العين السخنة لكن الأشعة الأخيرة أثبتت صعوبة لحاقه بمباريات الدور الأول فكان قرار الجهاز الفنى والطبى بالاستبدال.