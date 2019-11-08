محمد الشوربجى وثنائى دجلة يتأهلون لدور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً، ومازن هشام ويوسف إبراهيم لاعبا وادى دجلة، وزاهد سالم، إلى دور الـ32 ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، والتى تقام بدءا من اليوم حتى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار. وفاز الشوربجى على منافسه فيكتور كروين بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-7. Advertisements فيما فاز مازن هشام على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 17-15, 11-8, 11-8. ونجح يوسف إبراهيم في تحقيق فوز صعب أمام المخضرم دارايال سيلبي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 10-12, 11-5, 11-13, 11-9. أما زاهد سالم فحجز بطاقة التأهل بعد الفوز على منافسه تسز فانج بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 3-11, 11-3, 11-6.

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