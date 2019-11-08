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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 8/11/2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها طبيب الأهلي يتواصل مع حسين الشحات بعد إصابته فى المنتخب، والزمالك يرفض عروض رحيل النقاز بسبب القائمة الأفريقية.

طبيب الأهلي يتواصل مع حسين الشحات بعد إصابته فى المنتخب

تواصل الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الاهلي ، مع حسين الشحات لاعب الفريق بعد إصابة الأخير فى ودية المنتخب الوطنى أمس، الخميس، أمام ليبيريا والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف.

الزمالك يرفض عروض رحيل النقاز بسبب القائمة الأفريقية

يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفض عروض رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن الأبيض من تعويض ظهيره الدولى حال الموافقة على العروض المقدمة إليه.

طاهر يعود إلى المقاولون والجهاز الطبى يحدد حجم إصابته خلال ساعات

أكد الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر يعود اليوم إلى النادى من بعد مغادرة معسكر المنتخب للإصابة، ومن المفترض أن يحدد الجهاز الطبى لذئاب الجبل حجم إصابة اللاعب.

فايلر يعود إلى القاهرة الأحد بعد انتهاء "رحلة سويسرا"

يعود رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد قادماً من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول فى الإمارات.

الأهلى يتلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة النجم الساحلى على ملعب رادس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن النادى تلقى خطاباً رسمياً من النجم الساحلى التونسى أكد خلاله أن مباراة الفريقين ستُقام على ملعب رادس بتونس، فى افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجارى.

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محمد صادق وناصر منسى ينضمان لمعسكر المنتخب الأوليمبى

انتظم الثنائى محمد صادق وناصر منسى فى معسكر منتخب مصر الأوليمبى عقب استدعائهما للمنتخب أمس، الخميس، بعد إصابة الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى، فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى.

ميتشو يتابع "دوليين" الزمالك الليلة فى افتتاح أمم أفريقيا

قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، متابعة عناصر الفريق الدولية المتواجدة ضمن المنتخب الأولمبى فى مواجهة نظيره المالى، المُقرر لها مساء يوم الجمعة، فى افتتاح بطولة الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من اليوم وحتي 22 نوفمبر الجارى.