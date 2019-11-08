شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف لـ"تايم سبورت" : المنتخب الاولمبي قادر على التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد يوسف نجم منتخب مصر الأسبق أن المنتخب الأولمبى قادر على التتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتأهل لأولمبياد طوكيو. وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة "المنتخب الاولمبي يضم عناصر واعدة ولديه جهاز فنى كفء وأتوقع أن يتأهل لأولمبياد طوكيو ولست مع الاراء التى ترجح التأهل فقط للأوليمبياد وعدم التتويج باللقب فنحن قادرون على فعلها". Advertisements وأضاف المدرب السابق للأهلى "نملك جيلا مميزا قادرا على العودة لمنصات التتويج الأفريقية فمثلما نجيد تنظيم البطولات على أرض مصر أيضاً نملك فريق سيقدم أداء فنى متميز". وتابع محمد يوسف "رمضان صبحى قائد الفراعنة يملك خبرات هائلة اكتسبها من اللعب للأهلى والاحتراف الأوروبى، وهو ما يمنحه ميزة أضافية فى تشكيلة الفراعنة الصغار". وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية صوب استاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر بدءا من اليوم حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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