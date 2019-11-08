ماذا قدم المنتخب الاولمبي مع شوقى غريب فى 11 مباراة قبل مواجهة مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة المنتخب الاولمبى التى تجمعه بنظيره المالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23، والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، حاملين معهم حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. ويدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم ويحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف. Advertisements جاءت نتائج الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب كالتالي.. خاض منتخب مصر تحت قيادة شوقى غريب 11 مباراة، حقق الفراعنة الصغار 6 انتصارات تحت قيادة شوقى غريب كان أبرزها الفوز على تونس والسعودية بنفس النتيجة 4 / 1، 3 هزائم جاءت بواقع خسارتين أمام أوزباكستان وهزيمة أمام هولندا، فيما تعادل المنتخب الاولمبي تحت قيادة غريب في مباراتين فقط.

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