شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأوليمبى أمام مالى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية صوب ستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على مباراة المنتخب الأوليمبى مع مالى..

س: كيف استعد المنتخب الأوليمبى لمواجهة مالى الليلة؟

ج: خاض المنتخب الأوليمبى برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام، ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعباً، بواقع 18 لاعباً و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على استاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الأفريقى الكبير.

س: من هم أبرز نجوم المنتخب الأوليمبى فى موقعة مالى؟

ج : من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبى فى موقعة مالى الليلة كل من مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وثنائى الأهلى صلاح محسن والقائد رمضان صبحى، فضلا عن ناصر ماهر لاعب سموحة.

س: ما هى أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام مالى؟

ج : أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب الأوليمبى مع مالى ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتى جاءت كالتالى..

مباراتا الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالى والكاميرون مع غانا

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س: ما التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبى أمام مالى؟

ج : استقر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على تشكيل مباراة مالى ويضم كلاً من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد أبو الفتوح وأحمد رمضان بيكهام فى الدفاع، وأكرم توفيق وعمار حمدى ورمضان صبحى وناصر ماهر فى الوسط، ومصطفى محمد وصلاح محسن فى الهجوم.

س: ماهى إنجازات المنتخب الاوليمبى فى دورة الالعاب الاوليمبية ؟

ج : يملك المنتخب الأوليمبي المصري مشاركات عديدة في دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012) ، وحقق الأوليمبي المصري أفضل إنجاز له في الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.