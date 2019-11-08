شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدعم الأهلى القائمة الأفريقية قبل مواجهة النجم الساحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجميع فى النادى الأهلى المواجهة المهمة والقوية التى ستجمع الأهلى بالنجم الساحلى التونسى يوم 29 نوفمبر الجارى فى انطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا باستاد رادس، خاصة أن المباراة تجمع بين أفضل فريقين فى المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

الأهلى يستعد لمواجهة بطل تونس فى رادس بقائمة أفريقية تضم 26 لاعباً هم : محمد الشناوى - شريف اكرامى - على لطفى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هانى - أحمد فتحى - أيمن اشرف - محمود متولي– على معلول - محمود وحيد – عمرو السوليه– حمدي فتحي -أليو ديانج– حسام عاشور- صالح جمعة – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – رمضان صبحي – جيرالدو – جونيور أجايي – مروان محسن -وليد أزارو وصلاح محسن.

لوائح الاتحاد الأفريقى الجديدة تمنح الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا الحق فى استكمال القائمة الأفريقية ابتداء من يوم 15 نوفمبر الجارى حتى 31 يناير 2020.

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ويتبقى للأهلى أربعة أماكن شاغرة فى قائمته الأفريقية بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبين تم قيدهم فى القائمة المحلية، أو الانتظار شهر يناير عند فتح باب القيد المحلى ويضيف لاعبين محليين ثم يقوم بقيدهم أفريقياً قبل يوم 31 يناير.

الأهلى يضم لاعبين مُقيدين محلياً وليس أفريقياً أمثال سعد سمير وكريم نيدفيد وحسين السيد ومحمد محمود الذى أصيب مؤخراً بالرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيتم استبعاده من القائمة المحلية فى يناير المقبل حيث سيعود للملاعب فى يوليو المقبل.

ووفقاً للائحة اتحاد الكرة بإن الأهلى من حقه قيد أحد من لاعبيه المحليين الذين لم يتم قيدهم أفريقياً حتى الآن، وتبدو حظوظ سعد سمير فى القيد بعد يوم 15 نوفمبر هى الأقوى لأنه الأجهز أما كريم نيدفيد فمازال يحتاج فترة طويلة للتعافى من إصابته الأخيرة، ونفس الحال بالنسبة لمحمد محمود أما حسين السيد فلا يُشارك مع الفريق حالياً وتم قيده محلياً حتى لا يرحل لأندية منافسة مجاناً.

ومن حق الأهلى أيضاً قيد أحد لاعبيه الشباب فى ملحق القائمة الأفريقية ابتداء من يوم 15 نوفمبر.