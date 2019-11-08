المقاولون يواجه منوف غداً فى أولى وديات الجبل الأخضر استعداداً لأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، غداً السبت، مع نظيره منوف، فى اللقاء الودى الذى يستضيفه ملعب الجبل الأخضر.
وقرر الجهاز الفنى لذئاب الجبل خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى الأول للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، علاوة على مشاركة المنتخب الاولمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويبدأ الذئاب المباريات الودية بمواجهة منوف ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل والمتحدة يوم الأحد فى الأسبوع التالى.
ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى انطلاقة مشواره فى الدورى بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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