"نحن جنودًا لمصر".. طاهر محمد طاهر يتمسك بالبقاء مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تمسك طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب والمنتخب المصري الأوليمبي، بالبقاء في صفوف منتخب بلاده رغم الإصابة التي تعرض لها رفقة "الفراعنة".

وكان طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة على مستوى الفخذ ستحرمه من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال لاعب المقاولون العرب في تصريحات عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم "تويتر" :"نحن جميعًا جنود في خدمة مصر، وتعاهدنا على أن أي 11 لاعبًا سنكون جميعًا خلفهم".

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شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي قرر أمس الخميس، استبعاد كل من طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي بداعي الإصابة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب مالي الأوليمبي، اليوم الجمعة، على ملعب "استاد القاهرة" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا.

جدير بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة 8 منتخبات حيث يتأهل أول ثلاثة فرق للمشاركة في أولمبياد طوكيو والتي ستقام العام المقبل.