خاص.. النجم الساحلي يكشف سبب اختيار ملعب رادس لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

أوضح طارق مجريسي الملحق الصحفي في فريق النجم الساحلي، سبب اختيار إدارة ناديه الملعب الأولمبي في رادس ليكون مسرحًا لمواجهة فريقه أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قيس بن عاشور الناطق الرسمي باسم النجم الساحلي قد قال ليلا كورة الشهر الماضي إن إدارة ناديه استقرت على ملعب رادس لمواجهة الأهلي بالجولة الأولى من دور المجموعات (طالع من هنا)

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مباراة النجم والأهلي سَتُقام يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر.

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وأضاف مجرسي من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة : "اختيار ملعب رادس جاء لعدة أسباب، أبرزها أن ملعب سوسة مُغلق في الوقت الحالي حيث تتم أعمال توسعة ومدة هذه الأشغال قد تصل إلى عامين."

وأكمل: "هناك ملعب المنستير قريب من مدينة سوسة لكن مسؤولو الملعب رفضوا استقبال النجم وجماهيره وبالتالي فإن فكرة خوض المباريات هناك بدون جمهور غير مقبولة."

واختتم "هناك ملعب الأمل الرياضي بحمام سوسة ظهر لنا كخيار لكن الملعب لم يحصل على الاعتماد والتأهيل من جانب الاتحاد الإفريقي، ليظهر أمامنا خياران لا ثالث لهما، وهما ملعب صفاقس وملعب رادس وكلاهما على نفس المسافة مما جعل الجميع يستقر على ملعب رادس."

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة دوري الأبطال كانت قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم الهلال السوداني والنجم الساحلي ونادي بلاتينيوم ستارز.