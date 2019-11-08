خاص.. جنش يسافر إلى إسبانيا الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
حدد الطبيب الألماني المعالج لمحمود عبدالرحيم جنش موعد بدء الحارس المرحلة الأخيرة من التأهيل، والتي سيخضع لها اللاعب في أسبانيا.
وعلم الخليج 365 أن اللاعب سيسافر يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 نوفمبر الجاري لبدء مرحلة التأهيل الأخيرة للتعافي من إصابته التي تعرض لها قبل عدة أشهر.
ويستمر جنش في التأهيل حتى يوم 28 من نفس الشهر، قبل العودة إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في تدريبات الكرة في الملعب بشكل تدريجي.
وكان جنش أكد في تصريحات خاصة لمصراوي إنه سيعود للتدريبات خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري أو في أول أيام ديسمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن جنش كان قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2019.
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