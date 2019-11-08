جوارديولا يحسم موقف إيدرسون من قمة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن حارسه البرازيلي إيدرسون لن يكون متواجدًا أمام ليفربول.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ملعب "آنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الثاني عشر من منافسات بريميرليج.

وأضاف جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي :"إيدرسون لن يتمكن من المشاركة يوم الأحد، لا أعرف كم من الوقت سيغيب".

وتابع :"كلاوديو برافو يمكنه القيام بنفس الدور أيضًا، إنه حارس استثنائي، لقد لعب العديد من المباريات الدولية مع تشيلي، ليس لديّ شك حول إمكانياته".

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وأصيب إيدرسون في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة بدوري الأبطال أمام أتلانتا الإيطالي في لقاء انتهى بنتيجة (1-1).

وأكمل :"ما زلنا في شهر نوفمبر، إنها ليست نهاية الموسم، لا أعرف ما الذي سيحدث لكم ما زال هناك الكثير من المباريات".

وواصل :"خبرتي تقول علينا حتى النهاية، إذا سألتني عن فوزنا بدوري الأبطال في شهر فبراير، فسأقول لا أعرف".

وعن مباراة ليفربول المقبلة، قال :"ليفربول هو أفضل منافس قابلته في مسيرتي، الآن هو واحد من أفضل الفرق على مستوى العالم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.