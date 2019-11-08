كلوب: جوارديولا الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قبل أن يلتقيا وجها لوجه يوم الأحد المقبل في الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة مساء اليوم الجمعة: "أحترم جوارديولا كثيرا، لا تتغير علاقتي به أثناء المباريات، الأمر يتعلق بمن ندعمه وكل ما يمكننا فعله مع فريقنا".

وأضاف: "لم أستطع احترامه أكثر، إنه المدرب الأفضل في العالم، أينما ذهب يكون له تأثير مناسب على الفريق، الآن هو في مان سيتي وليس سيئًا جدًا".

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وأكمل: "ليس لدي عداوات أو علاقات سلبية مع أي مدرب بحياتي، ربما يبدو الأمر كذلك لكني أحترم جميع المدربين، أمتلك الكثير من الاحترام".

من جانبه، أكد كلوب جاهزية الثنائي جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك لمواجهة مانشستر سيتي بعد غيابهما عن تدريبات ليفربول خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 بلا أي هزيمة في المسابقة حتى الآن، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.