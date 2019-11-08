خاص.. نائب وزير الرياضة الليبيري يعتذر عن أداء لاعبيه أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أبدى أندي كوامي، نائب وزير الرياضة الليبيري اعتذاره عن أداء لاعبي منتخب بلاده أمام مصر في المباراة الودية والتي جرت يوم الخميس في برج العرب.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الليبيري بهدف دون رد في المباراة الودية والتي خاضها أبناء المدرب حسام البدري في إطار التحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وشهدت مباراة مصر وليبيريا أداءً عنيفًا من جانب لاعبي المنتخب الليبيري الأمر الذي عرض اللاعب حسين الشحات لإصابة لم يُكمل على إثرها اللقاء.

وعن هذا قال كوامي من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "أسف لتعرض لاعب منتخب مصر للإصابة بسبب اللعب العنيف، لكن عليكم أن تعلموا أن العناصر التي حضرت لمواجهة مصر هي العناصر المحلية فقط، كما أنهم صغار في السن وليس لديهم أي خبرات وهذا ما أدى إلى ما شاهده الجميع في الملعب."

وشهدت المباراة تدخلات عنيفة على عدد من لاعبي المنتخب المصري قبل أن يقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب ليبيريا قبل نهاية المباراة.